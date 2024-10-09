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Царьград

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Эшелоны скорых и пожарных. Бомбардировка Одессы идёт 4 часа: Уничтожен танкер со снарядами. Сотни Storm Shadow. Смерть спецназа Британии

Эшелоны скорых и пожарных. Бомбардировка Одессы идёт 4 часа: Уничтожен танкер со снарядами. Сотни Storm Shadow. Смерть спецназа Британии

Источники сообщают о результатах идеальных прилётов по портам Одессы с вечера 9 октября. Четырёхчасовая бомбардировка продолжается до сих пор.

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Комментарии
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Александр Глущенко
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6 час.
J
Juri
результат будет виден по продвижению войск,захват Первомайска,Днепропертровска,Харькова,Николаева,Одессы и.т.д.
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5 час.
СГ
Сергей Г
Танкер со снарядами??? Видимо жидкие снаряды оказались! Автор не позорься и пиши грамотно!
Ответить
50 сек.

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