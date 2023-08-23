Командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен обвинил Россию в попытках нарушить работу Starlink на Украине.
Пентагон обвинил Россию в попытках заглушить работу Starlink на Украине
Комментарии
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И
Иван
https://video.mirtesen.ru/videos/personal/2451387
Последствия Интима с Элитной Стриптизёршей
video mirtesen
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6 час.
z
zhanna
Сбито 57 спутников.
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54 мин.
Erl Schweizer
А вот здесь Россия не проспала момент, нужно отключить вообще все американские спутники военного назначения на своей территории, подыгрывать врагу неприемлемо, а США это враг № 1 на данный момент.
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39 мин.
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