СМИ: Зеленский решил ехать в Стамбул и без прекращения огня

Ранее он заявлял, что прибудет на встречу лишь при перемирии с 12 мая Президент Украины Владимир Зеленский принял решение лететь в Стамбул независимо от того, какое решение примет Россия относительно прекращения огня с 12 мая.
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