В российских школах хотят ввести обязательный предмет семьеведение

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что в 2024 году в рамках школьный программы может быть введен обязательный предмет семьеведение.
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