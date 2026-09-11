Песков исключил планы по встрече Путина с Трампом и Си на АТЭС

Дмитрий Песков сообщил, что пока нет планов на встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Китае, который пройдет 18-19 ноября.
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