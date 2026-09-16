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Царьград

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Такер Карлсон прогнозирует поражение республиканцев на выборах 2026

Такер Карлсон прогнозирует поражение республиканцев на выборах 2026

Журналист Такер Карлсон заявил, что партия республиканцев под руководством Дональда Трампа потеряет голоса на промежуточных выборах в США из-за топливного кризиса.

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