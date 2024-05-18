Орловским фермерам напомнили о возможности получения земли без торгов

Региональный Росреестр напомнил орловским фермерам о постановлении Правительства РФ от 09.04.2022 № 629, которое позволяет получить государственные и муниципальные земли в аренду или собственность без торгов.
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