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Мода и Шоу-бизнес

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«Отвратительно»: как спасшийся из «Крокуса» певец Бородин вспоминает о трагедии

«Отвратительно»: как спасшийся из «Крокуса» певец Бородин вспоминает о трагедии

Алтайский певец, финалист шоу «Фабрика звезд — 6» Арсений Бородин был в концертном зале «Крокус Сити Холл» за три часа до начала теракта.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Так это все закономерно в России... Орды пришлых нариков, непривитых, с кожно венерическими заболеваниями, туберкулезов впускают в России, за счет их вся вертикаль власти, все ветви, во всей экономике отмывают народные средства коренного населения. Борьбу с бесконтрольной миграцией, коррупцией, наркоманией и т.д. в России превратили в политический и чиновничий пиар. Реальные решения де-факто подменили красивыми лозунгами… А где рядом с ними политики, чиновники и т.д. которые ввозили их в Россию, лоббируют и крышуют из интересы и т.д. Кто из власти понес ответственность за трагедию? Какие приняты меры, если после этого въехало более 3,5 мил пришлых. Это что борьба? Кто виноват в трагедии в Крокус Сити?
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