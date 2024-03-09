Дрон-убийцу научили распознавать лица человека. Чтобы преследовать жертву

Инженер Луис Венус разработал беспилотный летательный аппарат, который способен найти и уничтожить конкретного человекаОбычный беспилотник изобретатель оборудовал системой распознавания лиц и системой наведения, позволяющей аппарату двигаться за конкретным человеком.
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