Европейский союз настольного тенниса снял ограничения с российских спортсменов

Европейский союз настольного тенниса (ETTU) снял все ограничения с российских атлетов. ETTU принял это решение вслед за постановлениями исполнительного комитета Международной федерации настольного тенниса и МОК.
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