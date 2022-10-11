Кадры боёв у Никополя: применяются зажигательные боеприпасы

Украинские Telegram-каналы публикуют кадры боев в Днепропетровской области. Военные корреспонденты издания "Русская Весна" цитируют украинские ресурсы и отмечают, что под Никополем нанесён удар, который истерично комментируют граждане Незалежной.
Украинские Telegram-каналы публикуют кадры боев в Днепропетровской области. Военные корреспонденты издания "Русская Весна" цитируют украинские ресурсы и отмечают, что под Никополем нанесён удар, который истерично комментируют граждане Незалежной.
Свежие комментарии