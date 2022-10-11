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Кадры боёв у Никополя: применяются зажигательные боеприпасы

Кадры боёв у Никополя: применяются зажигательные боеприпасы

Украинские Telegram-каналы публикуют кадры боев в Днепропетровской области. Военные корреспонденты издания "Русская Весна" цитируют украинские ресурсы и отмечают, что под Никополем нанесён удар, который истерично комментируют граждане Незалежной.

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