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Юрист Южалин объяснил, когда удаленщика могут уволить за прогул

Уволить дистанционного работника за прогул можно только при отсутствии на связи более двух рабочих дней подряд.

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