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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фалеева выиграла пятый спринт подряд на Кубке России по лыжным гонкам

Лыжница Анастасия Фалеева выиграла классический спринт на этапе Кубка России в Казани. Для 24-летней спортсменки это уже пятая подряд победа в спринтах в текущем сезоне.

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