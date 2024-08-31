Расчеты БПЛА десантников уничтожили 4 пикапа и БМП ВСУ на правобережье Днепра

Скриншот видео Расчеты ударных беспилотников Ульяновского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" уничтожили четыре внедорожника-пикапа и БМП военнослужащих ВСУ и украинских националистов на правобережье Днепра в Херсонской области.
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