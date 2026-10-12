Для получения семейной ипотеки в регионах России потребуется доход от 92 тысяч рублей

Семье с одним ребенком для получения максимальной ипотеки в регионах теперь нужно зарабатывать на 79% больше, чем раньше Россиянам после изменения условий семейной ипотеки потребуется зарабатывать значительно больше, чтобы получить максимальную сумму кредита.