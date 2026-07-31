Беременных русских депортируют из Бразилии. Или закрывают в аэропорту

В Бразилии усилили контроль за "родильным туризмом" из России. Если пограничники заподозрят, что цель визита - роды с последующим получением ребёнком гражданства, русскую женщину могут вернуть на родину первым же рейсом.
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