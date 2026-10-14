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Царьград

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«Волна» против «Динамо-СПб»: битва за путёвку в Кубке России

«Волна» против «Динамо-СПб»: битва за путёвку в Кубке России

Матч 5-го раунда Фонбет Кубка России между нижегородской «Волной» и «Динамо-СПб» пройдёт на поле ФОКа «Заволжье» и начнётся в 14:00.

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