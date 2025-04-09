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Шесть раненых в Белгородской области после атак ВСУ: ситуация остаётся сложной

Шесть раненых в Белгородской области после атак ВСУ: ситуация остаётся сложной

В приграничных районах Белгородской области продолжается напряжённая ситуация. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о шести раненых в результате атак ВСУ, пятеро из которых находятся в больницах.

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