Цитата "Readovka" : Россия не справляется с миграционным потоком и связанными с ним издержками. Новостей, иллюстрирующих это утверждение, можно найти в ежедневных лентах великое множество.
Вторжение мигрантов
Комментарии
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Елена Александровна
Хуснуллин не мигрант, он казанский татарин. Может веры с мигрантами одной, но тоже не факт, татар много православных. Не думаю, что именно он повинен в миграции.
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4 час.
Елена Александровна
Гнать надо всех и даже многих у кого уже есть гражданство. Приехали в русские города, пусть ведут себя соответственно и подстраваются под русскую культуру и правила жизни. Не хотят, значит и делать им тут нечего. Работодателей обязать брать на работу только граждан РФ. Москвичам давно уже трудно устроится на любую работу. Сплошные диаспоры и землячества, а коренной москвич практически бесправен в своём городе. Куда не посмотришь, везде либо из-за Урала и Дальнего Востока (это знмлячества стараются), либо Средняя Азия и Закавказье. У нас много мусульманских городов, так ведь туда они не едут, им там быстро покажут и объяснят как надо себя вести в гостях. Ну, а Москва, Питер терпели все эти глды, вот теперь и справиться с этим проблематично.
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4 час.
Марина
В метро не слышно русскую речь. Громко орут мигранты не на русском. Грязно одеты и кашляют и чихают...сплошная инфекция...Ходят стаями. Если получил гражданство России - иди на СВО. Не хочешь - уезжай на свою историческую родину...
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2 час.
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