Вторжение мигрантов

Елена Александровна

Гнать надо всех и даже многих у кого уже есть гражданство. Приехали в русские города, пусть ведут себя соответственно и подстраваются под русскую культуру и правила жизни. Не хотят, значит и делать им тут нечего. Работодателей обязать брать на работу только граждан РФ. Москвичам давно уже трудно устроится на любую работу. Сплошные диаспоры и землячества, а коренной москвич практически бесправен в своём городе. Куда не посмотришь, везде либо из-за Урала и Дальнего Востока (это знмлячества стараются), либо Средняя Азия и Закавказье. У нас много мусульманских городов, так ведь туда они не едут, им там быстро покажут и объяснят как надо себя вести в гостях. Ну, а Москва, Питер терпели все эти глды, вот теперь и справиться с этим проблематично.