Сотрудники Госавтоинспекции и администрация муниципального округа провели занятия по правилам дорожного движения в школе № 4 и лицее Татарска, где ученикам рассказали о безопасном переходе проезжей части, использовании световозвращающих элементов и правилах эксплуатации электросамокатов, гироскутеров и сигвеев.