Сотрудники Госавтоинспекции и администрация муниципального округа провели занятия по правилам дорожного движения в школе № 4 и лицее Татарска, где ученикам рассказали о безопасном переходе проезжей части, использовании световозвращающих элементов и правилах эксплуатации электросамокатов, гироскутеров и сигвеев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- А Конец СВО в январ...
- "Всем пока": Стра...
- Саботаж распоряже...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым