COVID-19 мутировал, уже нет тяжелого течения, он стал сезонным

Есть все основания полагать, что коронавирус перешел в разряд сезонных заболеваний, вирус мутировал и тяжелого течения болезни или большого количества летальных случаев уже нет, заявил РИА Новости директор центра эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.