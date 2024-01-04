COVID-19 мутировал, уже нет тяжелого течения, он стал сезонным

Есть все основания полагать, что коронавирус перешел в разряд сезонных заболеваний, вирус мутировал и тяжелого течения болезни или большого количества летальных случаев уже нет, заявил РИА Новости директор центра эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии