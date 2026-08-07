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Сложились, как карточные домики: ВКС РФ уничтожили ПУ БПЛА в Харьковской области и ДНР

Сложились, как карточные домики: ВКС РФ уничтожили ПУ БПЛА в Харьковской области и ДНР

Минобороны России показало кадры объективного контроля, на которых запечатлены удары ВКС РФ по пунктам управления БПЛА противника, которые были оборудованы в жилой застройке в населенных пунктах ДНР и Харьковской области.

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