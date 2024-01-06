С миру по нитке
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С миру по нитке

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Сокровища викингов на затерянной тропе: нашли редкое оружие и части корабля

Сокровища викингов на затерянной тропе: нашли редкое оружие и части корабля

Тающие ледники Норвегии открыли давно затерянную тропу викингов. Ученые исследовали внутреннюю часть ледника и достали на поверхность редкое оружие и даже части драккара, оставленные в тайниках вдоль тропы сотни лет назад.

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