Сокровища викингов на затерянной тропе: нашли редкое оружие и части корабля

Тающие ледники Норвегии открыли давно затерянную тропу викингов. Ученые исследовали внутреннюю часть ледника и достали на поверхность редкое оружие и даже части драккара, оставленные в тайниках вдоль тропы сотни лет назад.
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