Обманул шесть ПВЗ: мошенник ограбил пункты выдачи в Подмосковье

Оперативники МВД задержали подозреваемого в крупных хищениях в Тверской области.В Московской области сотрудники правоохранительных органов задержали 38-летнего уроженца одной из республик Средней Азии, который притворялся работником маркетплейса и похитил товары с шести пунктов выдачи заказов.
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