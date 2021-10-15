Минюст США обвиняет американских нацистов в военных преступлениях на Донбассе

Американское издание BuzzFeed News опубликовало большой материал, который рассказывает о настоящей сенсации Как оказалось, Министерство юстиции США ведет расследование в отношении группы американских ультраправых, которые совершили военные преступления на Донбассе — включая убийства, похищения, пытки Изначально по этому делу проходил печально известный Крейг Лэнг, который с 2015 года воевал в составе националистических добробатов, а затем вместе с соучастником застрелил и ограбил у себя на родине супружескую чету.