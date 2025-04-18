Министр юстиции признает, что в некоторых случаях Закон об амнистии применялся неправильно

Министр юстиции Вероника Михайлова-Морару признает, что в некоторых недавних случаях, когда несколько особо опасных заключенных были освобождены из-под стражи после внесения поправок в Закон об амнистии, этот закон применялся неправильно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии