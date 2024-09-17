В городах Италии появляются плакаты в поддержку России. Например, в Риме на площади Джузеппе Мадзини.
В городах Италии появляются плакаты в поддержку России
Комментарии
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лл
лина любимцева
Не верю им... УЛОВКА, не более того. Это чтобы был заключен "мир", условия которого в не очень далеком будущем, будут обязательно нарушены. И никакая Италия даже не вякнет в защиту России!! А будут дербанить и бить нас почем зря и со злобой.
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14 час.
Лидия Тюменцева
Что то тут не то, правды нет
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14 час.
Леонид Руси
Это чтобы мы не бомбили Италию... Италия под Скорпионом... Знак не агрессивный, женский... Можно и не бомбить... И без них есть кого...
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7 час.
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