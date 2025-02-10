«Уралочка» в выездном туре завоевала две победы

Ватерполистки из Златоуста добились впечатляющих результатов и поднялись в турнирной таблице. Ватерполистки златоустовской команды «Динамо-Уралочка» добились двух побед в гостевом туре Чемпионата Суперлиги России в Киришах.
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