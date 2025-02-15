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Газета.ру

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The Daily Telegraph: британские министры выступают за давление на Россию

The Daily Telegraph: британские министры выступают за давление на Россию

Британия выступает за давление на Россию перед возможными мирными переговорами с Украиной. Об этом в The Daily Telegraph пишут в совместном материале глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми и министр королевства Джон Хили.

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