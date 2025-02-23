Новый век - новая война. Средства массовой информации России с 1991 года подчиняются врагу многонационального русского народа и победителю Холодной войны - Соединённым Штатам Америки.
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Новый век - новая война. Средства массовой информации России с 1991 года подчиняются врагу многонационального русского народа и победителю Холодной войны - Соединённым Штатам Америки.
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