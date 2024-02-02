Анна Михалкова, Гоша Куценко, Владимир Яглыч и Полина Максимова отдохнут в «Шале»

В Сочи стартовали съемки новогодней лирической комедии Ольги Френкель «Шале». В картине продюсерской компании Нелли Яраловой «Яр&Ко», создаваемой при поддержке онлайн-кинотеатра PREMIER и телеканала ТНТ, снимаются Анна Михалкова, Гоша Куценко, Владимир Яглыч, Полина Максимова и Степан Девонин.
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