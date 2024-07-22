Судей из РФ допустили к работе на олимпийских соревнованиях по гимнастике

Член президиума Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Валентина Родионенко рассказала, что на парижской Олимпиаде будут работать судьи из России Дмитрий Андреев и Любовь Андрианова, передает ТАСС.
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