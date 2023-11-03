Три случая заболевания гриппом зарегистрировали в Новосибирской области

Еще три сибиряка заболели гриппом. При этом заболеваемость ОРВИ снизилась. В Новосибирской области с 23 по 29 октября 2023 года заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями снизилась на 2,4 % по сравнению с предыдущей неделей.
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