Три случая заболевания гриппом зарегистрировали в Новосибирской области

Еще три сибиряка заболели гриппом. При этом заболеваемость ОРВИ снизилась. В Новосибирской области с 23 по 29 октября 2023 года заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями снизилась на 2,4 % по сравнению с предыдущей неделей.