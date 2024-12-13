Вячеслав Бутусов раскритиковал эскизы памятника Балабанову в Екатеринбурге

Вячеслав Бутусов, основатель рок-группы «Наутилус Помпилиус» и нынешний лидер группы «Орден Славы», резко раскритиковал 30 концепций памятника режиссеру Алексею Балабанову, который планируют установить в Екатеринбурге к 2026 году в честь 40-летия Свердловского рок-клуба.