MacRumors: iPad Pro 2024 года оборудуют лучшим на рынке планшетов OLED-экраном

Будущая модель iPad Pro от Apple будет оснащена лучшим на рынке планшетов OLED-экраном. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на инсайдера и генерального директора аналитической компании Display Supply Chain Consultants Росса Янга.
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