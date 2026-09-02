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Царьград

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Эвелина Блёданс вспомнила, как ненавидела ранние подъёмы в школе

Эвелина Блёданс вспомнила, как ненавидела ранние подъёмы в школе

Эвелина Блёданс вспомнила школьные годы и рассказала о своих чувствах к началу учебного года. Телеведущая поделилась воспоминаниями о ранних подъемах и друзьях, отметив важность школьного времени.

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