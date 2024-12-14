В Грузии протестующие собрались перед парламентом

Сотни грузинских протестующих собрались сегодня утром перед парламентом, где коллегия выборщиков, контролируемая правящей партией, должна назначить будущего президента страны в результате голосования, бойкотируемого оппозицией.
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