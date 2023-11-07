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Китай

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Китай выступает против решения США о включении китайских предприятий в список SDN

Пекин, 6 ноября /Синьхуа/ -- Китай сильно недоволен и решительно выступает против решения Министерства финансов США включить некоторые китайские субъекты в список особо обозначенных граждан и заблокированных лиц /SDN/ на основании так называемых связей с Россией, заявил в понедельник официальный представитель Министерства коммерции КНР.

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