Китай выступает против решения США о включении китайских предприятий в список SDN

Пекин, 6 ноября /Синьхуа/ -- Китай сильно недоволен и решительно выступает против решения Министерства финансов США включить некоторые китайские субъекты в список особо обозначенных граждан и заблокированных лиц /SDN/ на основании так называемых связей с Россией, заявил в понедельник официальный представитель Министерства коммерции КНР.