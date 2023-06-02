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10 вещей, которые нашим мамам и бабушкам доставались за копейки. А нам приходится платить за них втридорога

10 вещей, которые нашим мамам и бабушкам доставались за копейки. А нам приходится платить за них втридорога

Если судить по уровню общего комфорта, то нынешнее поколение живет намного лучше, чем предыдущие. Появление подгузников, посудомоечных машин, роботов-пылесосов существенно облегчило быт, как и возможность заказать доставку еды или вызвать клининг.

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