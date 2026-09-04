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QuFi запускает платформу постквантовой верификации с подтверждением в тестовой сети Bitcoin

QuFi запускает платформу постквантовой верификации с подтверждением в тестовой сети Bitcoin

Компания в области постквантовой инфраструктуры QuFi Network запустила платформу верификации, разработанную для защиты цифровых активов от будущих угроз квантовых вычислений без необходимости внесения изменений в существующие сети расчетов на основе блокчейна.

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