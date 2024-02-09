Интервью десятилетия, автобусы для Самары, и украинские кадры: новости к утру 9 февраля

Царьград Самара рассказывает о главных событиях в регионе, стране и мире.Главное интервью Безусловно, главной темой прошедших суток стало интервью Президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.
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