Леопард Leo 260M осваивает новые территории на юге Приморья

Дальневосточный леопард Leo 260M, ранее спасенный в Приморье, осваивает новые земли. Хищник двинулся на юг и приступил к изучению незнакомых территорий — фотоловушки зафиксировали его в заказнике «Васильковский», сообщает Мир24 со ссылкой на пресс-службу дирекции заповедников «Земля леопарда».