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Аргументы недели

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Леопард Leo 260M осваивает новые территории на юге Приморья

Леопард Leo 260M осваивает новые территории на юге Приморья

Дальневосточный леопард Leo 260M, ранее спасенный в Приморье, осваивает новые земли. Хищник двинулся на юг и приступил к изучению незнакомых территорий — фотоловушки зафиксировали его в заказнике «Васильковский», сообщает Мир24 со ссылкой на пресс-службу дирекции заповедников «Земля леопарда».

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