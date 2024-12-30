Зима в Москве: волшебные парки и зимние забавы на предновогодние выходные» Ирэн ОрлонскаяВ столичных парках города Москвы стартует предновогодняя программа, которая приглашает всех жителей и гостей провести выходные на свежем воздухе.
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