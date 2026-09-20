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Калуга-поиск

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5 ключевых новостей недели 14-20 сентября

5 ключевых новостей недели 14-20 сентября

Рогатые новости В Калуге продолжают тестировать новый троллейбус-гармошку на 150 пассажиров. За первую неделю он перевёз 1500 человек и вышел на маршруты № 2, 3, 6 и 18.

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