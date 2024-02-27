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FESCO ускорила на 36% обработку контейнерных поездов на Универсальном терминале ВМТП

FESCO ускорила на 36% обработку контейнерных поездов на Универсальном терминале ВМТП

Транспортная группа FESCO(FESCO, «Группа») смогла ускорить обработку контейнерных поездов на Универсальном терминале Владивостокского морского торгового порта (ВМТП, входит в FESCO) на 36%, до 3 часов 40 минут, благодаря введению в строй новой производственной площадки.

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