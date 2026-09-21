«ЯТЭК» 1 октября начнёт сбор заявок на облигации

Сбор заявок пройдет 1 октября с 11:00 до 15:00 мск, купонный доход будет зависеть от ключевой ставки ЦБ и спреда не выше 350 б.
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