В Аризоне задержали мужчину, стрелявшего по офису штаба Харрис

Сотрудники правоохранительных органов задержали в американском штате Аризона подозреваемого в стрельбе по офису избирательной кампании вице-президента США Камалы Харрис в городе Темпе, сообщили в NBC News.
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