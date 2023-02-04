Аргументы недели

98 547 подписчиков

Глава комитета по законодательству крымского парламента Трофимов: попытка Киева «отбить» полуостров приведет к страшному ответу

Глава комитета по законодательству крымского парламента Трофимов: попытка Киева «отбить» полуостров приведет к страшному ответу

Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов в беседе с журналистами заявил, что попытка Украины "отбить Крым" приведет к военному ответу, страшному для Киева.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх