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К зимнему сезону обновляют горнолыжный комплекс «Октябрьский»

К зимнему сезону обновляют горнолыжный комплекс «Октябрьский»

Сейчас на территории комплекса смонтировано новое модульное здание площадью 544 квадратных метра. В помещении предусмотрены раздевалки, тренажёрный зал, медпункт, тренерская, зона хранения и ремонта инвентаря.

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