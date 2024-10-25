К зимнему сезону обновляют горнолыжный комплекс «Октябрьский»

Сейчас на территории комплекса смонтировано новое модульное здание площадью 544 квадратных метра. В помещении предусмотрены раздевалки, тренажёрный зал, медпункт, тренерская, зона хранения и ремонта инвентаря.
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