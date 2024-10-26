УМВД России по Курской области опровергает недостоверную информацию

В ходе проводимой на постоянной основе работе по выявлению в сети Интернет недостоверной информации курскими полицейскими обнаружено сообщение о якобы эвакуации на территорию региона участников конфликта в г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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